8 قتلى ومئات المفقودين جراء إعصار «جابرييل» في نيوزيلندا

أعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي، كريس هيبكنز، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الإعصار «جابرييل» الذي ضرب شمالي البلاد يوم الاثنين الماضي، إلى ثمانية أشخاص، فيما لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين.

وقال «هيبكنز»، حسبما ذكرت قناة «إيه بي سي» الأمريكية اليوم الجمعة، إنّ الطقس السيئ الذي تشهده نيوزيلندا، تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، مشيرًا إلى أن حصيلة القتلى ارتفعت عقب تسجيل ثلاث وفيات جديدة.

فريق مكون من 80 شخصًا

وأضاف أن فريقًا مؤلفًا من 80 شخصًا، يبذلون قصارى جهدهم من أجل العثور على المفقودين في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أنه لا يعرف إلى أي مدى سترتفع حصيلة القتلى.

وأشارت القناة الأمريكية إلى أن فريقا مؤلفا من 25 خبيرًا أستراليا في الاستجابة للكوارث، وصل اليوم إلى نيوزيلندا من أجل مساعدة السلطات المحلية.

وكان رئيس وزراء نيوزيلندا، قد صرح، أنّ إعصار جابرييل هو أخطر حدث طقس تشهده نيوزيلندا هذا القرن، مؤكدًا أنّ شدة الإعصار وأضراره التي نراها حاليًا، لم نشهدها منذ جيل.

وأضاف أن الحكومة لا تزال ترسم صورة لآثار الإعصار بينما يستمر في الظهور، موضحا: «لكن ما نعرفه هو أن التأثير كبير وواسع الانتشار».

وقال مسؤولون الثلاثاء الماضي، إنّ حوالي 2500 شخص تم إجلائهم حتى الآن لكن هذا العدد قد يتغير، حيث لا تزال هناك مناطق كبيرة لا يمكن الوصول إليها ومقطوعة عن الاتصالات.

وأعلنت البلاد حالة الطوارئ الوطنية مع ظهور حجم الأضرار التي سببتها العاصفة، وقال وزير إدارة الطوارئ، كيران ماكنولتي، إن «جابرييل» حدث طقس غير مسبوق.

ارتفاع مياه السيول

وارتفعت مياه السيول لتغلف المنازل والمباني في بعض المناطق، واحتمى الناس في خليج هوكس على الأسطح، ولا تستطيع المروحيات العسكرية الوصول إليهم بينما جرفت الانهيارات الأرضية حول الجزيرة الشمالية المنازل وقطعت الطرق السريعة بالولاية.

ونقلت «الجارديان» عن أدريان ماسون، من إسك فالي في خليج هوكس، قولها إن ابنتها البالغة من العمر 22 عامًا اضطرت للخروج من نافذة غرفة نومها في منتصف الليل والسباحة إلى بر الأمان مع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات، وحوصر الجيران على أسطح منازلهم مع ارتفاع المياه.

وقالت الصحيفة إنه رغم هروبهم إلى بر الأمان في منزل على أرض مرتفعة، لكن لا يزال يتعذر على رجال الإنقاذ الوصول إليهم، لأن النهر جرف الطرق.

وقالت ماسون إن الفيضانات كانت «كارثية»، وأضافت أن منزلهم المبني حديثًا كان مغمورًا، ويبدو أن الممتلكات الأخرى المحيطة بالنهر «تدمرت تمامًا».