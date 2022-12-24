«الأرصاد» لـ إيمان الحصري: إعصار القنابل الأمريكي بعيد تماما عن مصر

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالأرصاد، أن «إعصار القنابل» الذي يضرب الولايات المتحدة الأمريكية حاليا لن يمس مصر بأي حال من الأحوال، مشددا على أن ما يجرى تداوله على مواقع التوصل الاجتماعي بخصوص وصول الإعصار لمصر عار تماما من الصحة.

شاهين: رصدنا الكثير من الشائعات مؤخرا

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن بدايات فصل الشتاء سنويا دائما تشهد تداول الكثير من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيما يخص أخبار الطقس والتنبؤات الجوية.

شاهين: الكتل الهوائية المسببة للإعصار لن تصل لمصر

وأوضح أن الكتل الهوائية المسببة لإعصار القنابل الأمريكي لن تصل مصر أو تؤثر عليها بأي حال من الأحوال، بينما ما تتعرض له الجمهورية حاليا من تقلبات جوية بالتزامن مع بدايات فصل الشتاء نتيجة تأثر البلاد بالرياح الرطبة القادمة من جنوب أوروبا والمارة بالبحر المتوسط.

وشدد على أن مصر ستظل بعيدة عن الكتل الهوائية المؤثرة على أمريكا خلال هذا الوقت من العام.

واختتم: «تلك الموجة الباردة تزامن معها وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا كانت درجات الحرارة فيه منخفضة بشكل كيبر، وده بيتسبب في إحساسنا بانخفاض درجة الحرارة سواء في فترات النهار أو الليل».