5 قتلى في إعصار «جابرييل» بـ نيوزيلندا.. وتشريد 9 آلاف

تستمر جهود الإنعاش في نيوزيلندا، اليوم، بعد أن تسبب إعصار «جابرييل» في دمار في جميع أنحاء الجزيرة الشمالية، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وتشريد 9000 وإلحاق أضرار كبيرة، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

إعصار جابرييل

إعصار «جابرييل» الذي وصل إلى نيوزيلندا يوم الأحد الماضي، قبل أن يشق طريقه على الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية، يقطع مدنا بأكملها، ويجرف المزارع والجسور والماشية والمنازل الغارقة وتقطعت بهم السبل على الأسطح.

ولا يزال الاتصال والوصول إلى عدد من المجالات صعبًا، ويجرى القيام برحلات مراقبة لمعرفة ما يحدث وتحديد أولئك الذين قد يكونون معزولين، وقالت شرطة نيوزيلندا إنها تحقق في وفاة شخص في جيسبورن يعتقد أنه جرى انتشاله من مياه الفيضانات.

تأكيد 4 وفيات من إعصار جابرييل

وجرى تأكيد أربع وفيات أخرى بالفعل، ولدى الشرطة مخاوف جدية بشأن العديد من المفقودين الآخرين، وقال كيري ألان، عضو البرلمان عن إحدى المناطق المتضررة بشدة، إن الأولوية هي الحصول على المساعدة للمجتمعات المعزولة.

وأضاف أن هناك العديد والعديد من المنازل التي ستكون خارج العمل لفترة طويلة، ونحن نتعامل مع الاحتياجات الوشيكة لتلك العائلات والأشياء الأساسية مثل الفراش وأين سينامون الليلة.

وتعاني أجزاء من الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، حيث يعيش حوالي 75% من سكان البلاد البالغ عددهم 5 ملايين نسمة، من عاصفة كبرى ثانية في غضون عدة أسابيع.