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ضبط شخص بحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بالقاهرة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:17 ص | الجمعة 17 فبراير 2023
ضبط متهم - صورة تعبيرية

ضبط متهم - صورة تعبيرية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، حيازة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص داخل الشقة محل سكنه.

وحسب بيان وزارة الداخلية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة محل سكنه وبحوزته «3 طبنجات - 2 بندقية– عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - قيد حديدي – 6 أسلحة بيضاء – كارنية ملاح بحري باسمه "مزور"».

المتهم أعترف بحيازته للأسلحة 

وبمواجهته، أعترف بحيازته للأسلحة بقصد الاتجار والكارنية المشار إليه بقصد إنتحال الصفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع