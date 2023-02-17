باكستان ترفع أسعار الوقود واللتر يسجل 1.2 دولار أمريكي

رفعت باكستان أسعار البنزين بمقدار 22.20 روبية، بما يعادل 0.0835 دولار لكل لتر، ليصل إجمالي سعر اللتر إلى 272 روبية، بما يعادل 1.02 دولار، بدءا من أمس، وذلك بسبب التراجع في قيمة العملة الباكستانية، بحسب ما أفادت وزارة المالية، فيما وصفته صحف محلية بالزيادة التاريخية.

تراجع قيمة عملة باكستان

وتراجعت قيمة عملة باكستان بشكل كبير أمام الدولار منذ إزالة السقف الخاص بقيمتها الشهر الماضي وترك تحديد هذه القيمة بسعر الصرف القائم على السوق، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأجرت باكستان محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل الإفراج عن أموال الإنقاذ المهمة، مع وجود احتياطي يكفي احتياجات ثلاثة أسابيع فقط من الواردات. وتتجه باكستان لزيادة الإيرادات على الرغم من التضخم الذي وصل إلى ارتفاع غير مسبوق منذ عقود وبلغ 27%.

زيادة الضرائب على السلع والخدمات

وكانت باكستان، قدمت مشروع قانون مالي أمام البرلمان يوم الأربعاء، يقترح زيادة الضرائب على السلع والخدمات إلى 18% من 17% للمساعدة في جمع 170 مليار روبية، 639.70 مليون دولار، من العائدات الإضافية خلال العام المالي المنتهى في يوليو المقبل.

واقترح مشروع القانون أيضا زيادة الضرائب على السلع الفخمة إلى 25%، مع زيادة ضرائب طيران الدرجة الأولى ورجال الاعمال وعلى السجائر والمشروبات المحلاة.

وقالت وزارة المالية الباكستانية إن ديزل السرعة العالية سيتكلف الآن 280 روبية، بعد زيادة في سعره بلغت 17.20 روبية، وزادت أسعار الكيروسين والديزل الخفيف.