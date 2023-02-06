والد أصغر مشترك في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من باكستان: مصر بلد العلماء

يجذب أنظار الجميع بزي بلاده المعهود، لكن صغر سنه وحجمه لا يبدوان أنهما لمتسابق، كان الأصغر وسط الحشد، عمره 10 سنوات من باكستان، يدعى همت حماد، مشترك في الفرع الخامس في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين والمقامة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة 108 متسابق من 58 دولة.

والد المتسابق الصغير: حفظ القرآن وعمره 6 سنوات

وقال والد الطفل لـ«الوطن»، إنَّ ابنه يحفظ القرآن منذ أن كان عمره 6 سنوات وأتمه عند الثامنة من عمره، وله أخوته أيضًا يحفظون القرآن الكريم كاملًا برغم عدم نطقهم اللغة العربية، متابعًا «هم يفهمون بلغتنا، نحاول أيضا معهم أن يفهموا معاني القرآن الكريم ومقاصده حتى يكونوا متدبرين لما جاء فيه من آيات وعبر».

وعن المسابقة والتجربة التي خاضها مع طفلة، قال: «نعلم أن مصر بلد العلم والعلماء والأزهر الشريف، فكثير من شباب بلدنا يدرسون بالأزهر الشريف وينهالون من علمائه، وكان حلمي أن يلتحق أحد أبنائي بتلك المسابقة العالمية للقرآن الكريم، ومن إعجاز القرآن الكريم أنه سخر القلوب لحفظ القرآن الكريم برغم عدم النطق به».

والد المتسابق الصغير: نحن أسرة قرآنية.. وجميعنا يحفظ القرآن الكريم

واستكمل والد المتسابق الصغير: «نحن أسرة قرآنية، جميعنا يحفظ القرآن الكريم وسعدت بالفرع الذي خصصه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للأسر القرآنية وسنشترك فيه العام المقبل، وتلك المسابقة بلا شك فرصة لترسيخ داخل نفوس الأطفال المشاركين أنهم سيكونون حملة الراية لنشر الدين الصحيح والفكر الوسطي المعتدل، لذلك نشكر وزارة الأوقاف على ما تبذله من جهود في تلك المسابقة».