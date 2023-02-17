تقرير: مصانع الحديد باعت 660 ألف طن في يناير بنمو 18%

سجل إنتاج حديد التسليح المحلي، نموا بنسبة 18.4% في شهر يناير الماضي على أساس شهري، مسجلا 660.2 ألف طن، مقارنة بـ 557.5 ألف طن في شهر ديسمبر، ومقارنة بـ 646.1 ألف طن في شهر يناير 2022.

وكشف التقرير الذي أبلغت به المصانع المحلية قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن إنتاج الحديد في شهر نوفمبر الماضي بلغ 758.6 ألف طن بنسبة تراجع بلغت 36%، وأظهر التقرير الذي حصلت «الوطن»، على نسخة منه - أن الإنتاج بلغ 668 ألف طن في أكتوبر بزيادة عن سبتمبر، وبنسبة نمو 13.5% على أساس شهري، ومقارنة بـ 733 ألف طن في نوفمبر 2021، بنسبة ارتفاع 3.4% على أساس سنوي.

إنتاج أغسطس وسبتمبر

وأفادت البيانات أنّ إنتاج مصانع حديد التسليح في سبتمبر الماضي بلغ 624 ألف ألف طن، كما بلغ في أغسطس الماضي 799.8 ألف طن، كما بلغ إنتاج الحديد في شهر أبريل بلغ 736.8 ألف طن، ثم ارتفع في مايو إلى 811.7 ألف طن، ثم انخفض في يونيو إلى 671.7 ألف طن، وهبط بعدها إلى 541.4 ألف طن في يوليو الماضي.

وفقا للبيانات، شهد شهر مارس الماضي أعلى إنتاج على الإطلاق في تاريخ صناعة الحديد المحلية، إذ أنتجت المصانع 900.8 ألف طن، ارتفاعا من 646 ألف طن في يناير، و671.6 ألف طن في فبراير.

وكانت مبيعات حديد التسليح المحلية، حققت أعلى معدلات لها على الإطلاق في شهر أغسطس الماضي، بكميات لامست حاجز المليون طن تقريبا، ما أرجعه عاملون في السوق إلى ارتفاع الطلب من جانب التجار، الذين لجأوا إلى التخزين خشية من ارتفاع أسعار الخامات عالميا، ومن تقلبات سعر الصرف، فضلا عن وجود طلب من جانب الأفراد، والمشروعات القومية.