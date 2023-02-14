السكة الحديد تعلن أسعار تذاكر دخول متحفها للمصريين والأجانب

كشفت هيئة السكك الحديدية عن أسعار تذاكر دخول متحف السكة الحديد للمصريين والأجانب والطلاب المصريين والطلاب الأجانب، لافته إلى حرصها على الاستمرار في أعمال تطوير المنظومة وإدخال نظم وقطارات جديدة على جميع الخطوط لتسهيل خدمات النقل من محافظة لأخرى على الركاب.

أسعار تذاكر دخول متحف السكة الحديد

- 10 جنيهات للمصريين.

- 100 جنيه للأجانب.

- 5جنيه للفرد بخطاب معتمدة من الطلاب المصريين.

- 50 جنيها من الطلاب الأجانب.

- 10 جنيهات للتطوير الفوتوغرافي.