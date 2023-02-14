تفاؤل بتراجع أسعار الحديد والأسمنت.. و«الشعبة»: انخفاض 100 جنيه في الطن

أعلنت مصانع الحديد والأسمنت، اليوم، أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، وسط تفاؤل بتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، بحسب شعبة الأسمنت، وانتعاش حركة البيع والشراء.

أسعار الحديد

بلغ سعر حديد عز في الأسواق 26,985 جنيه، وحديد السويس للصلب 26,850 جنيه، وحديد بشاي 28,500، وحديد المراكبي 27,000، بينما يسجل حديد المصريين 26,850 جنيه، والعشري 26,500 جنيه، والجارحي 27,000 جنيه، وحديد مصر ستيل 26,000 جنيه، وحديد الكومي 26,000 جنيه وحديد العلا 25,200 والجيوشي للصلب 25,500.

أسعار الأسمنت

وسجل الأسمنت المسلح اليوم في الأسواق 1933 جنيهًا، وأسمنت النصر 1890 جنيهًا، وأسمنت التعمير 1865 جنيهًا، وأسمنت المنيا 1900 جنيهًا، وأسمنت المعلم 1865 جنيهًا، وأسمنت سيناء 42.5 بـ1865 جنيهًا، وحلوان 1923 جنيهًا، وأسمنت السويدي 1940 جنيهًا، وأسمنت العسكري بني سويف في 1860 جنيهًا، والسهم 1865 جنيها.

انخفاض أسعار الأسمنت في الأسواق

من جانبه، قال أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت لـ«الوطن»، إنّ أسعار الحديد والأسمنت تشهد انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، حيث تتراوح أسعار الأسمنت بين 1800 حتى 1900 جنيه، بدلًا من 2000، متوقعًا استقرار الأسعار الفترة المقبلة.