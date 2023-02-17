رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

السائق المتسبب في وفاة عريس الدقهلية وحماته: تفاديت حادث أكثر خطورة

كتب:

محمد سيف
02:21 م | الجمعة 17 فبراير 2023
عريس الدقهلية

عريس الدقهلية

حكى سائق الميكروباص المتسبب في موت عريس الدقهلية وحماته، تفاصيل واقعة سقوط سيارته في ترعة البوهية أمام النيابة العامة بعد أن استقرت حالته الصحية أمس، مدعيًا أنه حاول تفادي دراجة بخارية كانت تسير بجانبه فأختلت عجلة القيادة في يديه واصطدم بعامود إنارة على حافة الطريق قبل السقوط في الترعة.

التهم المنسوبة للسائق

ونسبت النيابة العامة للسائق تهمة التسبب في وفاة عريس الدقهلية وحماته، والسير برعونة، ونفى المتهم ذلك مدعيًا أنه تفادى شاب كان يسير بسرعة كبيرة بدراجته البخارية ولولا ذلك لحدث تصادم مروع نتج عن ذلك نتج عنه عدد وفيات أكبر مما حدث، وكلفت النيابة العامة المباحث بإعداد تحرياتها حول الحادث للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

الصعق بالكهرباء 

وأفادت تحقيقات النيابة العامة، أن العريس محمد سليمان 26 سنة توفي صعقًا بالكهرباء بسبب سلك مكشوف لامس قدميه وقت محاولته إنقاذ حماته ومن معها في الميكروباص الذي سقط داخل ترعة البوهية في السنبلاوين، بينما توفيت حماته نبيلة إبراهيم 39 سنة غرقًا في الترعة بعد سقوط السيارة التي كانت تقلها في الترعة قبل شراء شبكة العروس.

سقوط عامود إنارة

وأوضحت التحقيقات، أن السيارة الميكروباص اصطدمت بقوة كبيرة في عامود إنارة على حافة الطريق، ما أسفر عن سقوط العامود على الأرض قبل أن تسقط السيارة في الترعة بعدما فشل السائق في السيطرة على عجلة القيادة.

وفاة عريس الدقهلية وحماته

وكانت أجهزة الأمن تلقت إخطارًا من مستشفى السنبلاوين بوفاة شاب عشريني وحماته في حادث سقوط سيارة ميكروباص في ترعة البوهية، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتم انتشال السيارة بعد أن تم استخراج المتوفاة وباقي المصابين من المياه.

اقرأ المزيد:

أقارب عريس الدقهلية يروون تفاصيل مأساوية في تفحم شقته: «كل حاجة راحت»

سرقة هاتف عريس الدقهلية بعد حريق شقته.. «كان بيجيله مساعدات عليه»

سرادق مكان الفرح بقرية عريس الدقهلية.. وشقيقته: «عزم الناس على فرحه فحضروا عزاه»

عريس الدقهلية حاول إنقاذ المعازيم فصعقته الكهرباء.. مات هو وحماته

اللحظات الأخيرة في حياة عريس الدقهلية وحماته.. «الخطوبة بقت سرادق عزاء»
بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.