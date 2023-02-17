السائق المتسبب في وفاة عريس الدقهلية وحماته: تفاديت حادث أكثر خطورة

حكى سائق الميكروباص المتسبب في موت عريس الدقهلية وحماته، تفاصيل واقعة سقوط سيارته في ترعة البوهية أمام النيابة العامة بعد أن استقرت حالته الصحية أمس، مدعيًا أنه حاول تفادي دراجة بخارية كانت تسير بجانبه فأختلت عجلة القيادة في يديه واصطدم بعامود إنارة على حافة الطريق قبل السقوط في الترعة.

التهم المنسوبة للسائق

ونسبت النيابة العامة للسائق تهمة التسبب في وفاة عريس الدقهلية وحماته، والسير برعونة، ونفى المتهم ذلك مدعيًا أنه تفادى شاب كان يسير بسرعة كبيرة بدراجته البخارية ولولا ذلك لحدث تصادم مروع نتج عن ذلك نتج عنه عدد وفيات أكبر مما حدث، وكلفت النيابة العامة المباحث بإعداد تحرياتها حول الحادث للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

الصعق بالكهرباء

وأفادت تحقيقات النيابة العامة، أن العريس محمد سليمان 26 سنة توفي صعقًا بالكهرباء بسبب سلك مكشوف لامس قدميه وقت محاولته إنقاذ حماته ومن معها في الميكروباص الذي سقط داخل ترعة البوهية في السنبلاوين، بينما توفيت حماته نبيلة إبراهيم 39 سنة غرقًا في الترعة بعد سقوط السيارة التي كانت تقلها في الترعة قبل شراء شبكة العروس.

سقوط عامود إنارة

وأوضحت التحقيقات، أن السيارة الميكروباص اصطدمت بقوة كبيرة في عامود إنارة على حافة الطريق، ما أسفر عن سقوط العامود على الأرض قبل أن تسقط السيارة في الترعة بعدما فشل السائق في السيطرة على عجلة القيادة.

وفاة عريس الدقهلية وحماته

وكانت أجهزة الأمن تلقت إخطارًا من مستشفى السنبلاوين بوفاة شاب عشريني وحماته في حادث سقوط سيارة ميكروباص في ترعة البوهية، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتم انتشال السيارة بعد أن تم استخراج المتوفاة وباقي المصابين من المياه.