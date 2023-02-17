تردد قناة ليبيا الرياضية الناقلة لمباراة الزمالك في دوري الأبطال اليوم

دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة الزمالك والمريخ السوداني، في إطار الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال إفريقيا عام 2023، وينتظر عشاق نادي الزمالك تلك المباراة أملًا في هزيمة «المريخ»، ما يجعلهم يبحثون عن تردد قناة ليبيا الرياضية الناقلة لمبارة الزمالك اليوم.

وتهتم بوابة «الوطن» على مدار 24 ساعة، بتقديم ما ببحث عنه المتابعون والقراء خصوصًا الخدمات الرياضية، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير، تردد قناة ليبيا الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، بالإضافة إلى موعد المباراة، التي جاءت كالتالي:

تردد قناة ليبيا الرياضية الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

وجاء تردد قناة ليبيا الرياضية الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السوداني، كالتالي:

تردد قناة ليبيا الرياضية على النايل سات

- القمر الصناعي: النايل سات.

- التردد: 11766.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ليبيا الرياضية على العرب سات

- القمر الصناعي: العرب سات.

- التردد: 11721.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

موعد مباراة الزمالك والمريخ السوداني

وتبدأ مباراة الزمالك والمريخ السوداني في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 4 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، و5 مساءً بتوقيت أبو ظبي، كما يتم إذاعتها بتوقيت 2 ظهرًا بتوقيت تونس، و1 ظهرًا بتوقيت جرينتش.