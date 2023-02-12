موعد مباراة الزمالك وسموحة المقبلة بالدوري المصري.. والقنوات الناقلة

يُتابع عن كثب جماهير نادي الزمالك، موعد مباراة الزمالك وسموحة المقبلة والقنوات الناقلة بالدوري المصري، بعد هزيمة الفريق بهدف مقابل لا شيء أمام نادي شباب بلوزداد الجزائري بعد احتساب حكم اللقاء ضربة جزاء على لاعب وسط الفريق«نبيل عماد دونجا»، وفقدان الفريق النقاط الثلاث الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا خلال مشواره لاستعادة اللقب الغائب عن دولاب بطولات القلعة البيضاء منذ عام 2002.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

وتأتي موعد مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري، غدا الاثنين الموافق 13-2-2023، بالجولة الثامنة عشر من مباريات الدوري المصري الممتاز، خلال الساعة السابعة مساء بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري

ومن جهته، تأتي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري، عبر مجموعة قنوات «أون تايم سبورت»، وهي الحاصلة على حقوق بث مباريات بطولة الدوري المصري بشكل حصري، ويقام اللقاء على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

جدول ترتيب نادي الزمالك بالدوري المصري الممتاز

ويدخل نادي الزمالك المباراة طامحاً في تحقيق الفوز واسعاد جماهيره بعدما قدم اللاعبين خلال الفترة السابقة أداء متذبذبا أدى إلى فقط نقاط ببطولة الدوري المصري، والثلاث نقاط الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل نادي الزمالك المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 29 نقطة من واقع 17 مباراة خاضها الفريق، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 5 لقاءات، وتلقي الهزيمة في 4 مباريات، ويحتل النادي الأهلي منافسه المباشر على بطولة الدوري المركز الأول في صدارة الترتيب.

سموحة يسعي لمفاجأة نادي الزمالك خلال الجولة الثامنة عشر

ويحتل نادي سموحة المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بواقع 17 مباراة خاضها الفريق، حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 8، وتلقي الهزيمة في 5 لقاءات، إذ يسعي الفريق إلى تحقيق الفوز أو على الأقل التعادل والخروج بنقطة أمام نادي الزمالك لتحسين مركزه في مسابقة الدوري المصري الممتاز.