وزير الإعلام اللبناني لقناة القاهرة الإخبارية: الحكومة الحالية تواجه مشكلات

قال زياد مكاري، وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، إنه «للأسف الشديد عندما تكون هناك كوارث سواء طبيعية أو من صنع البشر نجد أحيانًا أحزاباً ترفض اجتماع تصريف الأعمال، بحجة أنه لا يمكن عقد اجتماع مجلس وزراء طالما لا يوجد رئيس جمهورية، وأنا أرى أن الموضوع ليس له علاقة بالطائفية ولا المسيحيين ولا المسلمين فهذه مسائل حياتية تخص حتى إدارتنا ووزارتنا».

الجو السياسي لا يتناسب مع أهداف أي حكومة إلى حد بعيد

وأضاف «مكاري»، خلال حواره في برنامج «وماذا بعد»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، ويُعرض على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حكومة تصريف الأعمال بها مشاكل سياسية كثيرة واعتراضات سياسية عديدة، موضحًا أن الجو السياسي لا يتناسب مع أهداف أي حكومة إلى حد بعيد، ويجب على الجميع أن يعلم بأنه لا يوجد وزير قام بالتوقف عن العمل، بالعكس كل وزير يعمل يوميًا كأن الحكومة مجتمعة وكأن هناك رئيس جمهورية.

أعمالنا أحيانا تتعطل بسبب عدم اجتماع مجلس الوزراء

وتابع وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال: «لا أحد يعلم أن عملنا مرتبط باجتماع مجلس الوزراء حتى أصغر وزارة، وأعمالنا أحيانا تتعطل بسبب عدم اجتماع مجلس الوزراء، فإذا أردنا عمل بروتوكول مع جمعيات أو مؤسسات وله علاقة بالمال أو تدريب موظفين وأمور أخرى كل هذه الأشياء ممكن أن تتعطل بسبب عدم وجود اجتماع مجلس الوزراء».