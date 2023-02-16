هزة أرضية مصدرها هاتاي التركية وقوتها 4.7 ريختر تضرب لبنان

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، منذ قليل، أن هزة أرضية جديدة يشعر بها عدد كبير من السكان في كافة المناطق في لبنان وذلك منذ دقائق معدودة.

وأضافت وسائل الإعلام اللبنانية أن الهزة الأرضية قوية بلغت قوتها 4.7 درجة على مقياس ريختر وكان مصدرها منطقة هاتاي التركية وتحديد في البحر.

ووقعت هزة أرضية أيضًا، في وقت سابق، على الحدود السورية اللبنانية وبلغت قوتها 4.3 درجة علي مقياس ريختر، وتأثرت بها مناطق من العاصمة دمشق.