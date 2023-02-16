عاجل.. هزة أرضية تضرب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية قبل قليل، بشعور سكان بعض المناطق اللبنانية بهزة أرضية منذ دقائق معدودة، ولم يعرف حتى الآن درجة قوتها.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت بوقوع هزة أرضية جديدة، مساء الأربعاء الماضي، على الحدود السورية اللبنانية بقوة 4.3 درجة.

وأضافت المعلومات أنّ الهزّة وقعت في لبنان، وطالت جنوب الهرمل على الحدود مع سوريا، وتأثرت بها مناطق من العاصمة دمشق.

كما أنّ حصيلة الضحايا من اللبنانيين المقيمين في تركيا حيث وقع الزلزال توزعوا بين 19 قتيلا و34 مفقودا و40 ناجيا، ويعيش اللبنانيون منذ وقوع زلزال شرق المتوسط الذي ترك آثارا نفسية سيئة على معظمهم، حالة من القلق نتيجة الهلع الذي أصابهم لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب لبنان في نفس اللحظة الذي ضرب فيها الحدود التركية السورية، بحسب قناة «سكاي نيوز».