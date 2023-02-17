انتشال جثة شاب مجهول الهوية من مياه نهر النيل في القاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية في مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

وكلفت النيابة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة تميهدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

وطلبت النيابة العامة، انتداب رجال الأدلة الجنائية لأخذ بصمات الشاب الغريق ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام، كما طبلت تصوير الجثة ونشر الصور في أقسام الشرطة المختلفة في محاولة للتعرف عليها من قبل المترددين على تلك الأقسام من المواطنين والعاملين بها.

بلاغ العثور على جثة طافية في مياه النيل

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل، بلاغا بالعثور على جثة طافية في مياه النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال جرى التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري، وتمكنت القوات من انتشال الجثة.

وبالفحص تبين أنها جثة لشاب في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وعدم وجود بيانات تدل على هوية صاحبها، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.