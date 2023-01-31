عاجل.. انتشال جثة طفل طافية فوق نهر النيل بكوم حمادة في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، قبل قليل، من انتشال جثة طفل تطفو على مياه نهر النيل بقرية كوم شريك التابعة لمركز كوم حمادة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، وحرر المحضر اللازم.

غرق طفل في البحيرة

البداية عندما ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد انتشال جثة طفل عثر عليها طافية في مياه نهر النيل بقرية كوم شريك التابعة لدائرة مركز كوم حمادة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

العثور على جثة طافية في البحيرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية، وتبين أن الطفل يدعى عبدالله زيدان السيد زيدان، 3 سنوات، مقيم قرية الطرانة بمدينة السادات في محافظة المنوفية.

وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى كوم حمادة وبعد تعرف الأهل على هويته، تم وضعه في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.