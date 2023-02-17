العثور على جثة «خمسيني» مجهول الهوية في أحد الشوارع بالبساتين

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة لرجل مجهول الهوية، في أحد الشوارع بمنطقة البساتين، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي الظاهري لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

وكلفت النيابة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة، كما طبات تصوير الجثة ونشر الصورة في أقسام الشرطة المختلفة للتعرف عليها من قبل المترددين على تلك الأقسام من المواطنين والعاملين بها، كما طلبت النيابة العامة أخذ بصمات المتوفى ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام والأحوال المدنية.

بلاغ بالعثور على جثة في أحد شوارع البساتين

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين بلاغا بالعثور على جثة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة ، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة لشخص في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين عدم وجود أي بيانات تدل على هويته، وبمناظرة الجثة تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وخلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.