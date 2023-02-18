شاب يطلق مبادرة «سندوتشات الخير» لإطعام المحتاجين في الغربية: «فضل ربنا»

حبه لعمل الخير وإطعام البسطاء ومساعدة المحتاجين، دفع الشاب العشريني لتدشين مبادرته في محافظة الغربية وبالتحديد في مدينة طنطا، لإطعام المحتاجين في مختلف المناسبات وبشكل دائم، إيماناً منه بأن عمل الخير يرد إلى صاحبه في الدنيا قبل الآخرة، فضلا عن سعادته برؤية الابتسامة على وجه المحتاج.

الموقف الذي دفع «عبدالرحمن» لتدشين مبادرته

موقف صغير دفع عبد الرحمن جمال، في تدشين مبادرته «سندوتشات الخير»، وذلك بعد أن افتتح مشروعه الخاص للأكل البيتي، «في يوم كان فيه مطر قوي وتقريبا محدش نزل الشارع وفي اليوم دا مبعتش حاجة ابدا، قومت عامل بوست على الفيس وحصل تداول كبير للبوست برقمي وناس كتير تفاعلت معايا وبقت تطلب مني سندوتشات» حسب تعبيره.

«وفيه ناس كتير بعتتلي من محافظات تاني فلوس على فودافون كاش وقالتلي أوزع سندوتشات بتمنها لوجه الله» هكذا عبر «عبد الرحمن» خلال حديثه مع «الوطن»، موضحا أنه تأثر للغاية بهذا الموقف وقرر تدشين مبادرته «سندوتشات الخير».

«عبد الرحمن» يعلن عن مبادرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي

عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن «عبد الرحمن» صاحب الـ23 عاما، عن مبادرته، «بقيت أوثق الخير دا كل يوم وأنزله عشان غيري يستفيد ويعمل زيي والخير يعم الناس كلها» حسب تعبيره، مشيرا إلى أنه يعمل السندوتشات بأنواعها المختلفة ويقوم بتوزيعها على المحتاجين لوجه الله.

مشاركة الآخرين في مبادرة «سندوتشات الخير»

بعد تداول مبادرة «عبد الرحمن»، التي لاقت إعجاب كبيرا من الآخرين، ومنهم من بدأ في المشاركة معه وتوزيع السندوتشات بنية أو صدقة جارية، «فيه ناس بتشارك في الخير ده أحيانا ومنهم يطلب أن أكتبله ورقة مع الوجبات ممكن تكون بنية معينة أو صدقة على روح حد أو دعاء معين».