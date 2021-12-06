مذيع «صباح الخير يا مصر»: «حب ذوي الهمم للرئيس مجاش من فراغ»

قال الإعلامي محمد الشاذلي، إنه لمس مشاعر مختلطة عندما تابع احتفالية «قادرون باختلاف» التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، الأحد، موضحًا أن ذوي الهمم يمنحون غيرهم الأمل في المستقبل واستطاعوا أن يعبروا عن أنفسهم.

مشهد الأمس عبّر عن الحب الفطري من جانب ذوي الهمم للرئيس

وأضاف الإعلامي محمد الشاذلي خلال تقديم حلقة اليوم، الاثنين، من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، أن مشهد الأمس عبّر عن الحب الفطري من جانب ذوي الهمم للرئيس عبدالفتاح السيسي: «مكنوش عاوزين يمشوا بعد ما اتصوروا مع الرئيس السيسي، والحب ده مجاش من فراغ».

وتابع الإعلامي محمد الشاذلي أن الدولة المصرية وفرت دعما غير محدود لذوي القدرات الخاصة على المستويات كافة، حيث قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يكون عام 2018 هو عام ذوي الإعاقة، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهو ما منحهم حقوقا ومكتسبات غير مسبوقة بالإضافة إلى مخصصات دعم نقدي بقيمة 5 مليارات جنيه سنويًا.

الدولة المصرية أتاحت لذوي الهمم أيضا برامج تأهيل وتوظيف

وأشار محمد الشاذلي، إلى أن الدولة المصرية أتاحت لذوي الهمم أيضا برامج تأهيل وتوظيف وتمكين وتدريب وهو ما كانوا في حاجة إليه، كما أنها دعمتهم ببطاقة الخدمات المتكاملة وتوفير الرعاية الصحية والالتحاق بالتعليم الدامج وتسهيلات في النقل والمواصلات وإتاحة سكن والحق في ممارسة الرياضة ومواجهة التنمر تغيير نظرة المجتمع تجاههم وزيادة الوعي المجتمعي.

وأكد الإعلامي محمد الشاذلي، أن الدعم القوي الذي حصل عليه أصحاب القدرات الخاصة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد رسالة مهمة لكل المسؤولين، بأن يكونوا سندا حقيقيا لذوي القدرات الخاصة.