وصول جثمان مرسي عطا الله من سويسرا وصلاة الجنازة اليوم

وصل في الساعات الأولى من صباح اليوم، جثمان الكاتب الصحفي الكبير مرسي عطا الله، من العاصمة السويسرية جنيف إلى مطار القاهرة الدولي، بعد قرابة 4 أيام من وفاته، استعدادًا لدفنه في أرض الوطن.

وفاة مرسي عطا الله في جنيف عن عمر ناهز 80 عامًا

وسافر مرسي عطا الله إلى جنيف قبيل رحيله في زيارة عائلية لنجله الذي يشغل منصب قنصل مصر في جنيف، ووافته المنية الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 80 عامًا بعد صراع مع المرض.

وتولى «عطا الله» مناصب صحفية عدة، من بينها رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ورئيس تحرير جريدة الأهرام المسائي.

كما تولى الكاتب الصحفي الراحل منصب رئيس نادي الزمالك، ورئيس تحرير مجلس الزمالك، ومجلة «الزملكاوية».

صلاة الجنازة على مرسي عطا الله اليوم

وأعلنت أسرة الكاتب الصحفي الكبير مرسي عطا الله؛ فإنه من المُقرر تشييع جثمانه من «بهو الأهرام» ظهر اليوم، وصولاً إلى مسجد عمر مكرم؛ حيث سيتم صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر، ثم إتمام مراسم الدفن.

ومن المُقرر، أن تستقبل أسرة الكاتب الصحفي الراحل، وزملائه وأبنائه بجريدة «الأهرام»، العزاء في الراحل اليوم السبت من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.