سكرتير «الصحفيين» ينعى مرسي عطا الله ومحمد عبدالنور: فقدنا أستاذين قديرين في يوم واحد

نعى الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف والكتاب الذهبي، عضو مجلس الإدارة وسكرتير عام نقابة الصحفيين، وفاة الكاتب الصحفي مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام الأسبق والكاتب الصحفي محمد عبدالنور رئيس تحرير مجلة صباح الخير الأسبق.

شاء القدر أن نصاب بفقد أستاذين قديرين صديقين في يوم واحد

وكتب عبدالمجيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. شاء القدر أن نصاب بفقد أستاذين قديرين صديقين في يوم واحد، عصرًا فجعنا رحيل الكاتب الصحفي القدير أستاذنا مرسي عطا الله، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ومنذ دقائق الأستاذ والصديق الغالي محمد عبدالنور رئيس تحرير مجلة صباح الخير الأسبق، الذي استقبلنا في جريدة روزا جيل الشباب مديرًا لتحريرها».

تغمدهما الله برحمته وأسكنهما فسيح جناته

وأضاف: «الأستاذ مرسي عطاالله لا يمكن أن يعبر عنه بوست، والأستاذ محمد عبدالنور يكتب عن السنوات الطوال التي عرفته خلالها صفحات، إنسان خلوق هاديء الطباع، بشوش، مُحب للشباب».

ودعى لهم قائلًا: «تغمدهما الله برحمته واسكنهما فسيح جناته وألهم أسرتيهما و تلاميذهما ومحبيهما الصبر والسلوان »، مختتمًا «نعزي أنفسنا وأسرتي الأهرام وروز اليوسف، في فقيدي الصحافة المصرية والعربية».