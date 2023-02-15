أسرة الكاتب الصحفي مرسي عطا الله تعلن موعد ومكان الجنازة والعزاء

أعلنت أسرة الكاتب الصحفي مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، موعد ومكان الجنازة والعزاء، والذي رحل عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 80 عامًا.

موعد جنازة وعزاء الراحل مرسي عطا الله

وقالت أسرة الراحل مرسي عطا الله، في بيان لها، إن موعد الجنازة ظهر يوم السبت المقبل، والعزاء سيكون يوم الأحد في مسجد المشير.

وفاة مرسي عطا الله

توفي الكاتب الصحفي مرسي عطا الله ، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق عن عمر 80 عامًا، وولد الراحل في عام 1943 بمحافظة الغربية، وشغل في وقت سابق منصب رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، ورئيس سابق لنادي الزمالك عام 2005، كما رأس تحرير جريدة الأهرام المسائي، ومجلة الزمالك.