انطلاق قافلة الأزهر الطبية في الطور بجنوب سيناء اليوم.. تضم 13 تخصصا

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بدء أعمال قافلة الأزهر الطبية صباح اليوم السبت بمستشفى الزهراء بطور سيناء، موضحا أن المحافظة تقوم بسد عجز الأطباء عن طريق القوافل الطبية التي تشمل تخصصات غير موجودة بالمحافظة.

وأضاف «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن القوافل الطبية نجحت خلال الفترة الماضية في توقيع الكشف الطبي على أكثر من 50 ألف مواطن، بداية من رأس سدر وحتى طابا، موضحاً أن القوافل مستمرة لتغطية كل الوديان والتجمعات البدوية الموجودة في جنوب سيناء.

القافلة تضم 13 تخصصا

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجه بضرورة الاهتمام بتغطية المحافظة من الناحية الطبية، وإرسال قوافل طبية طوال العام إلى مدن جنوب سيناء لتوقيع الكشف على الأهالي، خاصة أن هناك تخصصات غير موجودة في مستشفيات المحافظة، وبالتالي يلجأ المواطن إلى السفر إلى محافظات أخرى للكشف والعلاج، مما يؤثر على المواطنين من ناحية الوقت والمال.

وتابع أن قافلة الأزهر الشريف تبدأ عملها صباح اليوم السبت بمستشفى الزهراء بطور سيناء لمدة 4 أيام، وتضم 13 تخصصا هي «التخدير، الباطنة، الرمد، الأطفال، جراحة أطفال، مسالك بولية، نساء وتوليد، جراحة، أوعية دموية، القلب، أنف وأذن، الصدر، العظام، الجلدية».

الكشف والعلاج بالمجان

فيما قال مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، إنه استقبل قافلة الأزهر تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتم توفير كل سبل الراحة لهم من إقامة وإعاشة لتقديم الخدمات الطبية لأهالي المدينة والقرى والوديان وباقي المدن.

وتابع «الغمريني» أن الكشف والعلاج بالمجان، وأي حالات تحتاج جراحة ستجرى لها سواء داخل جنوب سيناء أو خارجها حسب حالة وتقدير الطبيب المعالج.

وقدم رئيس مدينة طور سيناء، الشكر إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على هذه القوافل التي عوضت نقص الأطباء والتخصصات.