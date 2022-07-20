قافلة جامعة الأزهر الطبية توقع الكشف على 1003 مواطنين

شهدت قافلة جامعة الأزهر الطبية والتنموية إلى منطقة الأباجية والتي انطلقت اليوم في إطار حرص قطاع خدمة المجتمع بجامعة الأزهر، على تقديم خدماته بالمجان وبالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إقبالا كبيرا حيث وقعت الكشف الطبي على 1003 حالات طبية فى مختلف الأعمار.

وصرح الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاعي المستشفيات وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، بأن تسير هذه القافلة جاء دعما لجهود الدولة المصرية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030م بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومساندة لجميع المبادرات الرئاسية وفي مقدمتها مبادرة (حياة كريمة).

وأكد حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على النهوض والارتقاء بالمناطق الأكثر احتياجًا جنبا إلى جنب في الجمهورية الجديدة.

تحويل 84 حالة مرضية إلى مستشفيات جامعة الأزهر لتلقي العلاج مجانا

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن القافلة تتضمن توقيع الكشف الطبي على المواطنين فى تخصصات : الباطنة والأطفال والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة، والصدر، والنساء والتوليد، والجلدية والعظام والمسالك والطب النفسي، إضافة إلى التحاليل الطبية وصرف الأدوية اللازمة بالمجان للمواطنين، إضافة إلى ذلك تم تحويل 84 حالة مرضية إلى مستشفيات جامعة الأزهر لتلقى العلاج بالمجان، كما تم عقد ندوات توعوية على هامش القافلة الطبية للتوعية بمخاطر الإدمان إضافة إلى ندوات توعية أخرى في مختلف المجالات لرفع الوعي لدى المواطنين فى الجمهورية الجديدة، وتوزيع مجلة نور التي تصدر ها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر على الاطفال لرسم البسمة على وجوههم.

جدارية أمام مركز شباب الأباجية مرسوم عليها لوجو جامعة الأزهر

بجانب ذلك تم رسم جدارية أمام مركز شباب الأباجية مرسوم عليها لوجو جامعة الأزهر وكتابة بيان القافلة لعام 2022 م، وتم توزيع مساعدات غذائية على المواطنين على هامش القافلة، تضمنت توزيع 250 كرتونة مواد غذائية، و100 وجبة طازجة، بجانب توزيع صك برنامج فرصة بقيمة (نصف مليون جنيه).

جدير بالذكر أن جامعة الأزهر أسهمت بشكل كبير في القوافل الطبية والإغاثية داخل مصر وخارجها دعما لجهود الدولة المصرية وتحقيقًا للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.