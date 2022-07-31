انطلاق قافلة الأزهر الطبية في جنوب سيناء بـ13 تخصصا.. كشف وعلاج مجانا

قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إن قافلة الأزهر الطبية ستبدأ عملها بمستشفيات المحافظة اليوم الأحد حتى بعد غد الثلاثاء، بمشاركة 13 استشاريا وطبيبا من مختلف التخصصات.

وأضاف «رخا»، أن القافلة تأتي بالتنسيق بين اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفصيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مشيرا إلى أن المحافظة استقبلت قوافل طبية من الأزهر لتوقيع الكشف علي المواطنين بالمجان في مدينتي الطور وأبورديس.

13 تخصصا

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أن القافلة الطبية التابعة لجامعة الأزهر الشريف تضم 19 تخصصا، هي التخدير، والباطنة، والعظام، والرمد، والمخ والأعصاب، والنساء والولادة، والأطفال، والأسنان، والصدر، والجراحة العامة، وجراحة الأطفال، والأنف والأذن، والجلدية.

وتابع أن القافلة بالمجان وتقون بإجراء الفحوصات والعمليات بالمجان، كما تقدم العلاج أيضا، وأي حالة تستدعي السفر الي مستشفى الحسين الجامعي يتم نقل المريض، مشيرا إلى أن القافلة تستمر ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الأحد حتى الثلاثاء المقبل.

وأكد أنه تم توزيع عمل القافلة على المركز الطبي بالزهراء بمدينة الطور لمدة يومين، ومستشفى أبورديس لمدة يوم.

الكشف والعلاج بالمجان

وأشار «رخا» إلى إعلام المواطنين في مدينتي طور سيناء وأبورديس بموعد وتخصصات القافلة، من أجل التواجد والاستفادة منها، خاصة أنها تقدم الكشف والعلاج والعمليات بالمجان تنفيذا لتوجيهات فصيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وناشد «رخا»، المواطنين بضرورة التسجيل في الصباح الباكر لأن القافلة تعمل طوال اليوم، محذرا من التزاحم والتدافع لأن كل من قام بالتسجيل سيتم توقيع الكشف الطبي عليه.