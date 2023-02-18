«الصحة»: مصر خالية من مرض شلل الأطفال.. وحملات التطعيم لتعزيز المناعة

قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، إن مصر خالية من مرض شلل الأطفال منذ عام 2004، مشيرا إلى إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من شلل الأطفال رسميا عام 2006.

حملات التطعيم ضد شلل الأطفال مجانية

وأوضح «قنديل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة تنفذ حملات تطعيم شلل الأطفال بشكل دوري لتحصين الأطفال وزيادة مناعتهم ضد الفيروس، لافتًا إلى أن الحملات التي تتم بشكل دوري للأطفال من عمر يوم حتى الـ5 سنوات هي مجانية، وهى للأطفال المصريين وغير مصرين المقيمين على أرض مصر.

الحفاظ على مصر خالية من الفيروس

وأشار مساعد وزير الصحة، إلى أن الوزارة تقوم بتحليل مياه الصرف الصحي بآليات محددة على فترات وتحليل المياه؛ للتأكد من التحاليل ونتائجها والحفاظ على مصر خالية من الفيروس، مؤكدًا أن يتم تدريب كافة الفرق الطبية المشاركة والفنيين على الوصول للمستهدف من الحملات، إذ أن الفرق الطبية تنتشر للأماكن المختلفة في المؤسسات والميادين والقري والشقق، والفرق الثابتة بالوحدات الصحية.

وطالب المواطنين بالمشاركة في أي حملات تطعيم تعلن عنها وزارة الصحة والسكان؛ لأن التطعيمات بشكل عام دورها تعزيز الجهاز المناعي، مشيرًا إلى أن الخوف من الأعراض الجانبية للقاحات أو التطعيمات لا داعي له، إذا أن الأعراض الجانبية طبيعية وتزول من تلقاء نفسها.