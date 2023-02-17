«الصحة» تحذر من الاستخدام الخاطئ لبعض المسكنات: تصيب بالاعتلال الكلوي

حذرت وزارة الصحة والسكان من الاستخدام الخاطئ لبعض أنواع المسكنات بدون الرجوع الطبيب، موضحة في تقرير رسمي عبر موقعها الإلكتروني، أن ذلك قد يتسبب في الإصابة بالاعتلال الكلوي، مشيرة إلى أهمية الرجوع للطبيب المختص قبل الحصول على أي علاجات، والوصفات التي يبتادلها المواطنون.

أضرار استخدام المسكنات

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى مبادرة الرئيس لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكرعن الاعتلال الكلوي، لافتة ألى أنها تعمل داخل كافة الوحدات الصحية بشكل يومي عدا يوم الجمعة، وتعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرا ظهرا.

وأكدت أن المبادرة الرئاسية لا يتحمل فيها المواطن أي أعباء مالية فهي مجانية من لحظة الكشف وحتى الفحص والعلاج، موضحة أنه كلما كان الكشف عن المرض مبكرا كلما زاد معدلات الشفاء بنسبة تصل الى أكثر من 90%.

الإسراف في استخدام المسكنات دون الرجوع للطبيب

وعلق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن الإسراف في استخدام المسكنات، وقال "عبد الغفار" في تصريحات خاصة لـ«الوطن» الإسراف في استخدام المسكنات يعمل على تليف الكبد ويسبب قرحة في المعدة.

وطالبت المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين والرد عليها بشكل مباشر من خلال المتخصصين والخبراء وفي حال الشكاوي يتم التوجيه بحلها.