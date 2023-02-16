ما هي أعراض فيروس ماربورغ وطرق علاجه؟ «الصحة» تجيب

كشفت وزارة الصحة والسكان، طرق التعامل مع الحالات المصابة بفيروس ماربورغ وعلاجها، في الدليل الإرشادي الذي حصلت «الوطن»، على نسخة منه، وتطرق الدليل إلى علاج الحالات المصابة بفيروس ماربورغ، على الرغم من عدم وجود علاجات معتمدة مضادة للفيروسات فالرعاية الداعمة مهمة.

وأشارت في الدليل الذي تتضمن سؤال وجواب إلى ضرورة إعطاء المصاب السوائل الفموية أو الوريدية ويتم علاج أعراض المرض نفسه، وتتضمن أعراض فيروس ماربورغ، ارتفاع درجة الحرارة والسعال حتى أسبوع كامل والقيء والنزيف، وتستعرض «الوطن»، أهم الأسئلة عن الفيروس، كما يلي:

ما هي أعراض فيروس ماربورغ؟ وكيفية علاجه؟

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن علاج أعراض فيروس ماربورغ يزيد من احتمال بقاء الفرد على قيد الحياة، لافتة الى أن الفترة الحالية يجري خلالها تقييم مجموعة من العلاجات المحتملة للمرض من قبل خبراء منظمة الصحة العالمية بما فيها علاجات مشتقات الدم والعلاجات المناعية والدوائية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الحالات المصابة بفيروس ماربورغ يتم عزلها فورا في حجرة منفردة داخل المستشفى بعيدة عن الأماكن المزدحمة، ويستحب توفير وقاية تنفسية وتأمين غرف ذات ضغط سلبي.

علاج فيروس ماربورغ

وتابعت الوزارة: «يجب منع الزيارات، واتخاذ كافة الاحتياطات، محذرة المرضي الذكور من الممارسات الزوجية حتى يثبت التعافي، مشيرة الى أنه ينبغي الاسراع في حفظ الجثث في أكياس لا تقبل التسرب ودفنها فورا في صندوق محكم».