النطق بالحكم على المتهمة بقتل والدتها في بورسعيد اليوم بعد إحالة أوراقها للمفتي

تصدر محكمة جنايات بورسعيد، اليوم، الحكم على الفتاة المتهمة بقتل والدتها بمساعدة صديقها في مدينة بورفؤاد، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد علي جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأشرف عبيد علي، حكمها بإحالة أوراق المتهمة «نورهان خليل»، 20 سنة، طالبة بكلية الآداب، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي في إعدامها، في 14 يناير الماضي، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

إحالة المتهم بالقتل إلى دار عقابية

يذكر أن محكمة أحداث بورسعيد قد أحالت المتهم الثاني حسين فهمي، 14 سنة، إلى إحدى دور الرعاية العقابية عقب ثبوت قتله لـ«داليا الحوشي» والتي عرفت بـ«سيدة بورسعيد»، بعد أن كشفت وجود علاقة آثمة بينها، وذلك لأن سنه أصغر من 15 سنة ولا يحاكم جنائيا طبقا للقانون.

ثبوت القتل العمد

وقد أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، المتهمة وصديقها إلى المحاكمة بعد ثبوت قتل الطفل العمد بمساعدة ابنتها لسيدة بورسعيد، مستخدما عصا مثبت بها مسامير وأدوات حادة، وذلك داخل منزلها في منطقة الفيروز بمدينة بورفؤاد ببورسعيد.