مساعد وزير الخارجية السابق: رئاسة مصر لـ«النيباد» شرف كبير لقارة إفريقيا

قال السفير الدكتور صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية السابق، إن رئاسة مصر للجنة التوجيهية «النيباد» شرف كبير للقارة الأفريقية، خاصة أن مصر كانت تترأس «النيباد» خلال فترة سابقة، وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعض القطاعات الرئيسية في هذا الصدد، منها على سيبل المثال موضوعات تغير المناخ، مشيرًا إلى أن لجنة «النيباد» تهتم بعمليات التنمية المستدامة.

اتفاقية التجارة الحرة الموضوع الرئيسي للقمة الأفريقية

وأضاف «حليمة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم هشام عبدالتواب ودعاء جاد الحق، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الموضوع الرئيسي للقمة الأفريقية يتمثل في تسريع وتنفيذ عملية اتفاقية التجارة الحرة القارية، لافتًا إلى أن هذا التواكب يتيح لمصر فرصة كبيرة لتنامي وتعظيم دورها فيما يتعلق بالتنمية المستدامة على مستوى إفريقيا.

وتابع بأن اللجنة التوجيهية «النيباد» تدور حول عدة محاور أهمها: توفير موارد مالية عادلة وفورية لدفع عملية تنمية البينة التحتية، طبقًا للرؤية المصرية التي طرحها الرئيس السيسي، إذ أن هناك نحو 69 مشروعا للبنية التحيتة في إطار برنامج «2063 الاتحاد الأفريقي».

تحديات القارة الأفريقية

وأشار مساعد وزير الخارجية السابق، إلى أنه يجب ضخ الاستثمارات والموارد المالية في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية المختلفة، وأبرزها: ملف التحول الصناعي، وبالتالي تفعيل وتحديث سلاسل القيمة المضافة خاصة أن القارة الأفريقية بأكملها تواجه تحديات عديدة تتعلق بالطاقة والغذاء والأمن المائي، ويأتي ذلك بالترابط مع عملية التنمية المستدامة.