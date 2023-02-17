مستشار وزيرة التخطيط لـ محمد الباز: حضور الرئيس السيسي كان الحدث الأبرز بقمة الحكومات

قال الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزير التخطيط، إن مصر كانت ضيف شرف القمة العالمية للحكومات، والتي شارك فيها فيها عشرات الدول، ومئات المستثمرين، وأسماء لامعة في كل مكان في العالم، مشيرا إلى أن قمة الحكومات كانت تشبه كأس العالم السياسي للحكومات.

العقبي: قمة الحكومات شهدت حضورا عالميا كبيرا جدا

وأضاف العقبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن قمة الحكومات شهدت حضورا عالميا كبيرا جدا، وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي كان الحدث الأبرز في اليوم الافتتاحي للقمة.

وأشار المستشار الإعلامي لوزير التخطيط إلى أنه التقى أكثر من 10 من المؤثرين في الإمارات وكان كل الحديث عن مصر ورئيسها، منوها بأن الرئيس السيسي التقى رؤساء شركات مليارية متخصصة في مجال الإلكترونيات، وتحدث الرئيس خلال الجلسة بفهم عميق ووعي شديد لطبيعة عمل تلك الشركات، ووجَّه رسائل لتلك الشركات بأن السوق المصرية مهمة جدا، وأشاد الرئيس بالشباب المصري وأكد على قدرة الشباب على تأسيس عدد كبير من الشركات الناجحة.

وتابع: «أحد رواد الأعمال المصريين كان ضمن تشكيل الوفد الرسمي، اتصل عليه مستثمرون وسألوه كيف نستفيد من الفرص الموجودة في مصر».

دور الصندوق السيادي المصري

ولفت إلى أنه خلال القمة العالمية للحكومات كانت هناك جلسة خاصة عن دور الصندوق السيادي المصري وتحدثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، واستعرضت دور الصندوق باعتباره ذراعا استثمارية لمصر.