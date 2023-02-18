أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 1680 جنيها بمحال الصاغة

يعتمد الكثير من محبي الاستثمار في الأموال الخاصة بهم على شراء الذهب، إذ يعد الملاذ الآمن في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة، ما يجعلهم يبحثون بشكل دائم عن أسعار الذهب اليوم، في مصر، وبشكل خاص سعر جرام الذهب عيار 21، لأنه الأكثر انتشارا في محلات الصاغة والسوق المصرية.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21

تباينت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21، بمحال الصاغة في بداية تعاملات اليوم، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1920 جنيهًا للبيع، و1931 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1680 جنيها للبيع، و1690 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18، سجل اليوم 1440 جنيهًا للبيع، و1449 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، 13.440 جنيها للبيع، و13.520 جنيها للشراء.

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم 1.920.000 جنيه للبيع، فيما سجل قيمة 1.931.429 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في سوق المال

وعن أسعار الذهب اليوم بسوق المال العالمية، سجل سعر جرام عيار 18 نحو 44.45 دولار، فيما جاء سعر جرام الذهب 21 ليسجل 51.86 دولار، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 59.27 دولار.