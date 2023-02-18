محافظ أسيوط: إزالة فورية لـ3 مخالفات بناء بحي غرب

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار تنفيذ إزالة أي محاولات للشروع في البناء المخالف بكافة قرى ومراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ونشر مجموعات رصد من المتابعة الميدانية ومسئولي منظومة المتغيرات المكانية بالقرى والمراكز، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين دون تقاعس أو تهاون.

حملة مكبرة بحي غرب

وأوضح المحافظ أنه تم توجيه حملة مكبرة بحي غرب، برئاسة عيون إبراهيم، رئيس الحي، لتنفيذ إزالة 3 حالات مخالفات بناء بحي غرب ضمن حملات الإزالات الفورية للمخالفات التي يتم تنفيذها بصفة مستمرة، مشددا على متابعة ورصد مخالفات البناء من خلال لجان الترصد الميداني لرصد أية محاولات للبناء المخالف ووقفها وإزالتها في المهد.

إزالة مخالفات البناء

وأكد محافظ أسيوط على التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لإزالة كافة مخالفات البناء مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وقبل تفاقمها، مشيراً إلى التنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى بكل حزم لأية حالات شروع بالبناء المخالف للقوانين المنظمة، لتحقيق الردع العام لمنع تكرار تلك المخالفات.