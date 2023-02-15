محافظ أسيوط يناقش مشروعات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لمشروعات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والتي يجرى تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة، والذي يهدف إلى للتخلص الآمن من المخلفات والقمامة، من خلال المحطات الوسيطة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدولة، وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتجية التنمية المستدامة.

تقديم سبل الدعم الممكنة

وأكد «سعد» تقديمه سبل الدعم الممكنة كافة، وتذليل العقبات أمام نهو تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن، وفقًا للجدول الزمني المقرر، وطبقاً للمواصفات المحددة، وذلك لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وتعظيم الاستفادة من المخلفات والقمامة، بالتخلص الآمن منها، من أجل عودة الشكل الجمالي للمدن والمراكز والقرى، بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بديوان عام المحافظة، مع المهندس محمود مبروك، استشاري البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ورجب محمود، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

4 محطات وسيطة

واستعرض المحافظ خلال اللقاء، بحسب البيان، موقف كل مشروع على حدة؛ إذ أنه هناك 4 محطات وسيطة ومصنع لتدوير المخلفات الصلبة ومدفن صحي بمختلف مراكز المحافظة، تنفذها وزارة البيئة، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي، ومناقشة المعوقات ووضع حلول لها لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن، فضلا عن استعراض ما جرى تنفيذه حتى الآن من حملات وندوات للتوعية والنظافة والتشجيع على الزراعة وتشجير الشوارع والميادين بالمراكز.

حملات توعية ونظافة

ووجه محافظ أسيوط بتكثيف العمل وتسريع وتيرة التنفيذ بالمشروعات، وتكثيف الجهود لتنظيم حملات التوعية والنظافة والتجميل بقرى ومراكز المحافظة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وبعض الجمعيات الأهلية، وتفعيل المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، وتشجير الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة وإدارة البيئة بالمحافظة.

ولفت اللواء عصام سعد إلى أهمية التنسيق والتعاون بين رؤساء الأحياء والمراكز وهيئات ومؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والأحزاب والمجتمع المدني، للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، مشددا على استكمال تنفيذ مثل تلك الحملات والمبادرات بباقي قرى ومراكز المحافظة لنشر الوعي البيئي، وضمان حياة صحية للمواطنين، والحد من التغيرات المناخية.