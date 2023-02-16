محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد البقلي

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء اليوم الخميس، احتفالية مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، عقب صلاة العشاء بمسجد البقلي بحي غرب مدينة أسيوط تحت رعاية فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

بحضور اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، واللواء أركان حرب رمضان فتحي، مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية والمقدم هشام الخازندار بقطاع الأمن الوطني، والعميد محمد الطنطاوي المستشار العسكري لمحافظة أسيوط، وفضيلة الدكتور الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف وعيون إبراهيم رئيس حي غرب ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.

حب الوطن والالتفاف حول القائد

وهنأ محافظ أسيوط، خلال الاحتفال، القيادة السياسية والشعب المصري عامة وشعب أسيوط بصفة خاصة بهذه المناسبة العطرة التي نستلهم منها حب الوطن والالتفاف حول القائد وتوحيد الصف خلف قائد مسيرة التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية.

أحداث ليلة الإسراء والمعراج

بدأت فعاليات الاحتفال بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم للشيخ يونس خليفة، مدير إدارة أوقاف صدفا، ثم كلمة مديرية الأوقاف التي ألقاها فضيلة الدكتور الشيخ عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف التي تحدث فيها عن أحداث ليلة الإسراء والمعراج، وأهميتها والدروس المستفادة من معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج واصفًا إياها بأنها ليلة إدخال الله فيها السرور على نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وهي تكريماً وتتشريفاً وتثبيتاً للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، مطالبا الجميع بالالتفاف صفًا واحدًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بوطننا الغالي.

واختتم الحفل بالتواشيح الدينية والابتهالات للشيخ يسرى عبد الرحمن ،ثم صافح المحافظ ومرافقوه المشاركون في الاحتفال مقدمًا لهم التهنئة بهذه المناسبة .