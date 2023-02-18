محافظ أسيوط يلتقي مسؤولي دار الهندسة لمناقشة مشروعات «حياة كريمة»

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اللواء مجدي أحمد محمود، مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة، والمهندس محمد ماهر، منسق المحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والوقوف على آخر المستجدات في كل مشروع، ومراحل العمل التي وصل إليها حتى الآن، وبحث المقترحات وإجراءات تلافي أية ملاحظات تم رصدها، بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات.

المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية

واستعرض المسؤولون بدار الهندسة، خلال اللقاء، الموقف التنفيذ للمشروعات التي يجري تنفيذها بالقرى والنجوع ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وما تم رصده من ملاحظات من خلال المعاينات والمتابعة الميدانية للمشروعات، فضلا عن متابعة اعمال توصيل المرافق لها بالتنسيق مع كافة القطاعات.

تسريع وتيرة العمل

ووجه محافظ أسيوط، مسؤولي دار الهندسة، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ كافة المشروعات لنهوها في توقيتاتها المحددة مسبقاً، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات لإنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن، للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات، مؤكداً على فحص ومراجعة كافة المشروعات قبل استلامها.

نسب تنفيذ المشروعات

وأكد المحافظ على استمرار جولاته الميدانية ومتابعته المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بكافة القرى والنجوع لمتابعة نسب وحدة التنفيذ وتذليل كافة العقبات لسرعة إنهاء الأعمال وفقا للخطة الزمنية لها، بالتنسيق مع مسئولي جهاز التعمير مسئولي دار الهندسة، ورؤساء المراكز والأحياء وشركات المرافق وتقديم كافة الدعم ورصد أية ملاحظات حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات، لافتا إلى لقاءاته المتكررة بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم في تنفيذ المشروعات تفعيلاً للمشاركة المجتمعية، ومعرفة الأولويات في تنفيذ المشروعات لتحسين الخدمات المقدمة لهم وإشراكهم في صياغة خطط التنمية وفقا للاحتياجات الفعلية.

2000 مشروع

وأوضح محافظ أسيوط، أن مشروعات تطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والتي ينفذها جهاز التعمير بالمحافظة في 7 مراكز، يبلغ عددها 2000 مشروع تم ويجري تنفيذها، والتي تمثلت في مجمعات خدمات المواطنين والتي تعدت 35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه، والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 259 مليون جنيه، والشباب والرياضة 82 مشروعا بتكلفة 266 مليون جنيه، والإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه.

وتضمنت المشروعات في قطاع الصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه، والكباري والمشايات 171 مشروعا بتكلفة 198 مليون جنيه، ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروعا بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه، ومياه الشرب 149 مشروعا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه، والأبنية التعليمية 131 مشروعا (1227 فصلا دراسيا) بتكلفة 431 مليون جنيه.

وفي قطاع الكهرباء 149 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه، والري 41 عملية بإجمالي 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه، والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه، والتضامن الاجتماعي 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه، والطرق الداخلية 149 مشروعا والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه، والغاز الطبيعي 149 مشروعا، والاتصالات 149 مشروعا ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و62 مشروعا متنوعا بين (أسواق ومواقف ونقاط إطفاء) بتكلفة 434 مليون جنيه، و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و10 محطات سكة حديد، وواحد محطة غاز، و10 محطات معالجة، و42 محطة مياه، بتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 44 مليار جنيه.