«عجل الشراكة» مبادرة لأهالي بني سويف لمواجهة جشع التجار وتخفيض سعر اللحوم

بدأت عدد من قرى محافظة بني سويف في تنفيذ مبادرة "عجل الشراكة" والتي من شأنها أن تخفض أسعار اللحوم وتواجه جشع التجار، إذ تعتمد المبادرة على مشاركة مجموعة من المواطنين في شراء عجل وذبحه وتقسيمه فيما بينهم، حيث خفضت تلك المبادرة سعر كيلو اللحم بمقدار 30 جنيهًا في الكيلو.

الأهالي: فكرة المبادرة ليست جديدة ونفعلها في الأضحية

وقال محمود سعيد أحد أهالي قرية الرياض بمركز ناصر: فكرة مبادرة عجل الشراكة ليست جديدة، نفعلها سنويًا في عيد الأضحى، حيث يشترك عدد من الجيران أو الأهل في شراء عجل من سوق المواشي ونستأجر جزار يقوم بذبحه، ونقسمه على نفسنا بالميزان.

وتابع: تلك الفكرة تخفض سعر كيلو اللحم ما بين 30: 35 جنيهًا عن سعره لدى الجزار، ويمكن أيضًا تخفيض سعر كيلو اللحم أكثر في حال كان العجل أنثى أو كبير السن إلا أننا نفضل شراء العجل الذكر، مضيفا: نفعل ذلك باستمرار سنويًا في عيد الأضحى ونطلق عليه عجل شرك، إلا وأنه مؤخرًا مع زيادة أسعار اللحوم، قررنا تنفيذ الفكرة منذ أيام أنا و7 من جيراني ونجحنا في توفير 30 جنيهًا في كل كيلو لحم أو أقل أو أكثر قليلا".

مواطن يروي كيفية تنفيذ فكرة عجل الشراكة

وروى أشرف يوسف، أحد الأهالي، كيفية تنفيذ الفكرة قائلًا: "تشاركنا 8 من الجيران، وتوجه اثنان مننا إلى سوق الماشية وقمنا بشراء عجل ذكر متوسط الوزن، وعدنا به في نفس اليوم إلى منزل أحدنا، وكنا قد اتفقنا مع جزار لذبح العجل، وبالفعل نفذنا الفكرة وقمنا بتقسيمه علينا بالوزن، ووفرنا حوالي 30 جنيها في الكيلو".

وأضاف: الجزار يحقق هامش ربح، بالإضافة إلى إيجار محل وعمال وكهرباء ومياه، كذلك رسوم بالسلخانة، كلها مصروفات تزيد من ثمن كيلو اللحم وهو ما نحن وفرناه، متابعا: الفكرة لم تقف عندنا فقط أو نحن أصحابها بل موجودة منذ زمن وننفذها في عيد الأضحى حيث نتشارك في الأضحية مع الأهل والجيران.