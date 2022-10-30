اسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية ومحلات الجزارة اليوم الأحد

تشهد أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومنافذ البيع التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، استقرارا واضحا في الأسعار مقارنة بمحلات الجزارة بجميع محافظات الجمهورية.

وفيما يلي، تستعرض «الوطن» أسعار اللحوم اليوم داخل المجمعات الاستهلاكية، والتي ما زالت مستقرة إلى حد كبير، وأيضا الأسعار المتغيرة بمحلات الجزارة والمحلات التجارية الكبرى، كما يلي.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية اليوم

وسجلت أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية اليوم، كما يلي.

- بلغ سعر اللحوم الضأن المجمدة 75 جنيهًا للكيلو.

- بلغ سعر اللحم البرازيلي المجمد 90 جنيهًا.

- بلغ سعر اللحم المفروم البرازيلي المجمد 90 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو من اللحم الضأن الطازج 100 جنيه.

- سعر اللحو الكندوز المجمد 90 جنيهًا.

- اللحم المفروم الطازج 130 جنيها.

- اللحم السوداني المجمد 80 جنيهًا.

- الكبدة المستوردة المجمدة 70 جنيهًا.

- اللحوم السودانية الطازجة 135 جنيهًا.

أسعار اللحوم في محلات الجزارة

وداخل محلات الجزارة في القاهرة الكبرى والمحافظات، اختلفت أسعار اللحوم اليوم كما يلي.

- تراوح سعر كيلو الكبدة بين 180 لـ200 جنيه.

- تراوح سعر اللحم الجملي بين 130 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

- سعر الكيلو من اللحم البتلو بين 170 إلى 180 جنيهًا للكيلو.

- الضأن تراوح سعره بين 180 و195 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر كباب حلة الكيلو بين 190 و200 جنيهًا.

- تراوح سعر اللحم الكندوز بين 180 و200 جنيه للكيلو.

- اللحم المفروم الضأن بين 160 و180 جنيهًا للكيلو.

- اللحم المفروم البلدي البلدي بين 170 و180 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في المحلات التجارية

- لحم بقري بلدي طازج بسعر 190 جنيها للكيلو.

- سجق بلدي بقري طازج 145 جنيها.

- لحم مفروم طازج قليل الدسم 155 جنيها.

- مفروم بقري مجمد 135 جنيها.

- اسكالوب بقري بلدي طازج 215 جنيها.

- انتركوت بقري بلدي طازج 215 جنيها.