«عجل الشراكة» فكرة أهالي كفر الشيخ لمحاربة الجشع.. كيلو اللحمة بـ95 جنيها

وسط حالة من الترقب من قبل ملايين المواطنين لتراجع سعر اللحوم البلدي سواء من الجاموس أو الأبقار واللحم الكندوز وغيرها من اللحوم الطازجة، طرح عدد من مربي الماشية وخبراء الثروة الحيوانية في محافظة كفر الشيخ، فكرة «عجل الشراكة» والذي يخفض سعر كيلو اللحمة لنحو 95 جنيها، ويحقق مكسبا جيدا لمن يقومون بتنفيذ تلك الفكرة البسيطة، والتي يتراجع سعر كيلو اللحمة بها بواقع 150جنيها لكل كيلو عن غيرها من المباعة لدى محلات الجزارة.

فكرة عجل الشراكة

وكشف الدكتور عبدالرازق الفقي، رئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي، بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن فكرة عجل الشراكة، بسيطة للغاية وغير مكلفة ولا تحتاج لمجهود ليصبح سعر كيلو اللحمة الطازجة على المستهلك بـ 95 جنيها أو أقل من ذلك بـ 90 جنيها، والتي تتلخص في تلك الخطوات التالية:

- شراء مجموعة من المواطنين عجلا بواقع 40 ألف جنيه من سوق الماشية.

- القيام بذبح العجل والذي سوف يزن ما بين 470 حتى 500 كيلو من اللحم.

- توزيع اللحوم على عدد 20 شخصا ليصبح نصيب كل فرد منهم نحو 25 كيلو لحوم طازجة، والذي يتراوح ثمنه ما بين 90 حتى 95 جنيها.

- ثم يتم توزيع هامش ربح الرأس للعجل والكبدة، والرجول، والجلد، والمنابر، والكرشة، بواقع 5 آلاف جنيه على المشتركين.

مربي الماشية ينفذون الفكرة

ويقول عثمان عبدالسلام، من مربي الماشية في مركز الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، إن فكرة «عجل الشراكة»، ممتازة وجيدة للغاية وتحارب الغلاء وجشع التجار، لافتا إلى «قومنا بالفعل منذ يومين من شراء عجل بمبلغ 37 ألف جنيه من سوق الماشية، وسوف نقوم بذبحها وتوزيع اللحوم على عدد 25 مشتركا من الجيران والأقارب، ليصبح كيلو اللحمة بأقل من 95 جنيها».

يذكر أن محافظة كفر الشيخ بلغت إجمالي الثروة الحيوانية بها نحو 285 ألف رأس ماشية من الجاموس، والأبقار، والأغنام، والماعز.