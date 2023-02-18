«تويتر» يفرض رسوما جديدة على المستخدمين لتأمين حساباتهم

أعلن موقع «تويتر»، أنه سيفرض رسومًا على مستخدميه، بخصوص ميزة المصادقة الثنائية (2FA)، لتأمين حساباتهم عبر الرسائل النصية، وهي خطوة أخرى واضحة للاستفادة من تدفقات الإيرادات الجديدة.

استخدام «المصادقة الثنائية» بجانب كلمة المرور

كتبت صفحة شركة «تويتر»، اليوم السبت: «فقط مشتركو تويتر الأزرق، سيكونون قادرين على استخدام الرسائل النصية، كطريقة مصادقة ثنائية»، موضحة أن المصادقة ذات العاملين، التي تهدف إلى جعل الحسابات أكثر أمانًا، تتطلب من صاحب الحساب استخدام طريقة مصادقة ثانية، بالإضافة إلى كلمة المرور.

المصادقة الثنائية (2FA) عن طريق الرسائل النصية

تتيح «تويتر»، إمكانية المصادقة الثنائية (2FA) عن طريق الرسائل النصية وتطبيق المصادقة ومفتاح الأمان، وتعتقد الشركة أن المصادقة الثنائية المبنية على رقم الهاتف، يتم إساءة استخدامها من قبل «جهات فاعلة سيئة»، وفقًا لمدونة مرتبطة بتغريدة الشركة.

وغرد مالك «تويتر» إيلون ماسك، بكلمة «نعم»، ردًا على تغريدة مستخدم، تفيد بأن الشركة كانت تغير سياستها، وأنها كانت تخسر 60 مليون دولار سنويًا، بسبب الرسائل النصية الاحتيالية.

وتعتبر علامة الاختيار الزرقاء، التي كانت مجانية سابقًا للحسابات التي تم التحقق منها لسياسيين وشخصيات مشهورة وصحفيين وشخصيات عامة أخرى، مفتوحة الآن لأي شخص مستعد للدفع.

معايير تفعل علامة الاختيار الزرقاء

وضع «تويتر» بعض المعايير الأهلية لعلامة الاختيار الزرقاء، إذ يجب أن يحتوي حسابك على اسم عرض، وصورة ملف شخصي، ويجب أن يكون الحساب نشطًا خلال آخر 30 يومًا، بالإضافة إلى مُضيّ أكثر من 90 يومًا على إنشاء الحساب، واحتواؤه على رقم هاتف مؤكّد غير خادع.

ويجب ألا يحتوي حسابك على أي تغييرات حديثة على صورة ملفك الشخصيّ، أو اسم العرض، أو اسم المستخدم (‎@المُعرِّف)، ويجب ألا يحتوي حسابك على أي علامات، تفيد بأنه مضلل أو مخادع.