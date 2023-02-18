وزير الرياضة يتفقد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالغردقة

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت، تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، يرافقه حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، الدكتور محي معروف رئيس الإدارة المركزية للاستثمار الرياضي، ممدوح خليفة وكيل الشباب والرياضة بالبحر الأحم، ونخبة من إداريي ومدربى الفرق الرياضية بالمشروع.

وزير الشباب والرياضة يتفقد المشروع القومي للموهبة بالغردقة

وأكد وزير الشباب والرياضة، على هامش زيارته، أهمية المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية، من خلال إعداد بطل أوليمبي قادرًا على المنافسة، وتحقيق الإنجازات للرياضة المصرية، في ضوء التطور والحراك الذي تشهده منظومة الرياضة المصريهة التي تلقى كل الدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما انعكس بشكل كبير على نتائج الفرق الرياضية واللاعبين في البطولات الأخيرة.

المشروع يمثل مستقبلا واعدا للرياضة المرصية

وكشف «صبحي» أن المشروع يعد من أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدًا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، مشيدًا بالمستوى الفني والبدنى والمهاري للاعبين المشاركين في المشروع القومي لموهوبي كرة السلة.