وزير الشباب والرياضة يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من المعدين النفسيين

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج المعدين النفسيين الرياضيين التطبيقيين، الذي نفذته الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة متمثلةً في الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي متمثلة في الإدارة العامة للموهبة الرياضية بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

صقل قدرات المُعدين النفسيين

وأكد وزير الشباب والرياضة، أهمية هذا البرنامج التدريبي بهدف صقل قدرات المُعدين النفسيين المقرر مشاركتهم في المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى الذي تنفذه الوزارة لرعاية واكتشاف الموهوبين، مشيرا إلى أن هذا البرنامج نواة قوية لتوفير معدين نفسيين للألعاب الفردية.

وأشار «صبحي» إلى الاهتمام ببرامج رعاية واكتشاف الموهوبين رياضيا؛ ومنها: «المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي»، والعمل على توفير جميع الاحتياجات المطلوبة للاعبين واللاعبات أعضاء المشروع، والبحث الدائم على آليات مستواهم الفني وتطوير مهاراتهم بشكل علمي، وتوفير مُعدين نفسيين بالمشروع مساهمة في الارتقاء بأداء ومهارات اللاعبين، وخلق أجواء تحفيزية حولهم تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.

دعم الاتحاد المصري لألعاب القوى

وخلال الحفل تم الإعلان عن دعم وزارة الشباب والرياضة لـ4 اتحادات رياضية بمعدين نفسيين من أساتذة علم النفس الرياضي؛ إذ جرى دعم الاتحاد المصري لألعاب القوى بالدكتور وليد جبر، والدكتور محمد عبد اللطيف للاتحاد المصري للسلاح، والدكتور وائل رفاعي للاتحاد المصري للمصارعة، والدكتور أحمد صلاح للاتحاد المصري لرفع الأثقال.

كما تم تكريم الحاصلين على أعلى التقديرات في برنامج المعدين النفسيين الرياضيين التطبيقيين، وإلحاقهم بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

حضر الحفل الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمد صبحي حسانين رئيس لجنة اعداد البطل البارالمبي، الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للآداء الرياضي، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتور سعيد حسب الله مدير عام الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي، الدكتور أحمد حمدي مدير عام الادارة العامة للمنتخبات، الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، محمد عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية، وأعضاء اللجنة العلمية للمشروع؛ منهم الدكتور العربي شمعون أستاذ علم النفس الرياضي والدكتورة ماجدة إسماعيل أستاذ علم النفس الرياضي.

نتيجة الاختبارات

وكانت وزارة الشباب والرياضة، أعلنت نتيجة الاختبارات التي عقدتها خلال الفترة من 15 حتى 18 نوفمبر الماضي؛ لاختيار مجموعة من المُعدين النفسيين للالتحاق بـ «المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي»، واجتاز الاختبارات 66 فردا، وتم تقسيمهم على 4 دورات تدريبية، وعقب إتمامها بشكل كامل سيتم إلحاقهم للعمل بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في مختلف محافظات الجمهورية.