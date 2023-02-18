القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مباراة الأهلي والهلال السوداني، اليوم، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ما يجعلهم يبحثون عن موعد المباراة والقنوات المفتوحة الناقلة لها.

وتهتم «الوطن» على مدار 24 ساعة، بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، وكيفية مشاهدتها، كالتالي:

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة 3 عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، والساعة 4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 5 مساء بتوقيت أبو ظبي، والساعة 2 ظهرا بتوقيت تونس، والساعة 1 ظهرا بتوقيت جرينتش، على استاد «الجوهرة الزرقاء» في السودان.

كيف تشاهد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا؟

تحرص مجموعة قنوات بي إن سبورتس، على بث جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا بشكل حصري على جميع قنواتها، وتنقل قناة beIN Sports 4 مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني، اليوم، على أن يكون معلق المباراة هو عصام الشوالي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وهناك عدد من القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني، وجاءت الترددات كالتالي:

تردد قناة Syria Sport

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12110

- معامل الاستقطاب: عمودي

تردد قناة ETV الأثيوبية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11512.

- معامل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة CBC Sport HD

- التردد: 11135.

- معامل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ARENA SPORT

- التردد: 11512.

- معامل الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 30000.

تردد قناة IRIB Varzich

- التردد:11881.

- معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز:27500