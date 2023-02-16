بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة إلى السودان اليوم للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا

تسير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران رحلة خاصة إلى دولة السودان الشقيق، لنقل بعثة النادي الأهلي استعدادا لمواجهة الهلال السوداني، المقرر إقامتها في الثالثة من عصر يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمقامة على ستاد أم درمان بدولة السودان الشقيق.

إجراءات سفر البعثة

وتقلع رحلة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولي، برقم ms3100 إلى مطار الخرطوم، في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم، وإنهاء إجراءات سفر البعثة عبر مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وسط تسهيلات خاصة من قبل فرق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي وشركة مصر للطيران.

وتزينت الطائرة الخاصة التي ستقل لاعبي بعثة النادي الأهلي، بأعلام النادي الأهلي الحمراء المميزة، لإضفاء مزيدا من البهجة والسعادة في نفوس اللآعبين، وأكدت مصادر مطلعة بالشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، لـ« للوطن» أنّ الفريق المصاحب لبعثة الأهلي من الأطقم الجوية والضيافة، ستقدم الورد والشكولاته للاعبين فور صعودهم على متن الرحلة، ضمن احتفالات الشركة بعيد الحب.

توزيع الورد والشيكولاته

واحتفلت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران بروادها أمس الأربعاء، بمناسبة عيد الحب، بتوزيع الورد والشيكولاته، وسط أجواء احتفالية، كما احتفلت جميع صالات السفر والوصول بالمطارات المصرية، بروادها من المسافرين والمغادرين.