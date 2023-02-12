مصادر بمطار القاهرة: بعثة النادي الأهلي تصل بعد قليل

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن بعثة فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، ستصل مساء اليوم إلى القاهرة، قادمة من دولة المغرب، بعد انتهاء مشاركتها الثامنة في كأس العالم للأندية، التي أقيمت هناك منذ الأول من فبراير الجاري.

بعثة الأهلي المصري

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن بعثة النادي الأهلي ستصل على متن رحلة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران رقم Ms 3200، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم، على أن يخرج أعضاء البعثة من مبنى الركاب رقم 3، فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة لوصول ومغادرة البعثة.

الأهلي المصري

أوضحت المصادر، أن فريق من العلاقات العامة والإعلام بالشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، وفريق من إدارة العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة الدكتور طارق إسماعيل، سيكون في استقبال البعثة بالورد لتهنئة أعضائها، وتسهيل إجراءات الخروج والمغادرة.

َووجهت بعثة النادي الأهلي قبل مغادرتها للأراضي المغربية قبل قليل، الشكر لأشقائهم المغاربة، لحسن الاستقبال، والتنسيق الرائع، على أن تصل رحلة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران قادمة من مدينة «طنجة» المغربية، في طريقها إلى القاهرة بعد المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية، والتي استضافتها دولة المغرب الشقيق.

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إن رحلة خاصة تحمل رقم MS3200 من طراز بوينج B737-800 غادرت مطار طنجة بالمغرب، لنقل بعثة النادي الأهلي خلال رحلة العودة إلى القاهرة، عقب مشاركتهم ببطولة كأس العالم للأندية، والتي استضافتها مدينتي الرباط وطنجة.

وأقلعت الطائرة التي تم وضع شعار النادي الأهلي على جميع مقاعدها قبل قليل، لتصل إلى القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ونقلت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، بعثة النادي الأهلي في جميع مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية منذ المشاركة الأولى لها خلال عام 2005 بدولة اليابان.