خبير تكنولوجي يكشف آخر تحديثات واتساب.. «هتستخدمه من غير إنترنت»

قال المهندس أحمد السخاوي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق «الواتساب» قام ببعض التحديثات في النسخة التجريبية الجديدة «ميتا» خلال الأيام القليلة الماضية، إذ أنه أصبح هناك تحديثات حول موضوع الخصوصية والرسائل وغيرهما، موضحًا أن هناك تحديث جديد في مرحلة الاختبار يتعلق بـ«حذف الرسائل ذاتية الاختفاء خلال 90 يوما» وبدأ يتواجد فعليا، ولكنه يتم دراسته من كل الجوانب المتعلقة به وأثاره فمثلا هل تلك الفكرة مجدية أم هل ستكون موضع تقاضي لواتساب من قِبل الأخريين؟ وهكذا.

اختبار التحديث مرحلة جس نبض للسوق

وأضاف «السخاوي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أن اختبار التحديثات الجديدة لأي تطبيق تعتبر مرحلة جس نبض للسوق، مشيرًا إلى أن «واتساب» سيشهد أكثر من تحديث في الفترة الحالية، منها موضوع الخصوصية الخاصة باسترجاع الرسائل المحذوفة خلال 90 يوما، متابعًا: «واتساب الفترة ديه عمل تحديث مهم وقوي جدا، وهو لو أنا في مكان مش متوافر فيه اتصال بالإنترنت ممكن اتواصل مع الأخريين واستخدم التطبيق على تليفوني من غير انترنت».

خصائص وإمكانيات واتساب الجديدة

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أن واتساب يجري تحديثات جديدة هماة للغاية، منهم التحديث المتعلق بإمكانية إرسال 100 صورة في نفس الوقت بدلا من إرسال 30 صورة قديما، وأخر يتعلق بإتاحة استخدام الواتساب على 4 أجهزة مختلفة في نفس الوقت سواء على هاتف محمول أو لاب توب أو حاسب ألي وغيره، فضلا عن استخدامه في حالة غلق الهاتف المحمول المتصل به.