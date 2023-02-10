ميزة جديدة في «واتساب» على هواتف الآيفون.. جربت تقرأ «الفويسات»؟

تصل عديد من الرسائل الصوتية «الفويس» عبر تطبيق «واتساب»، من الأصدقاء في أوقات لا نستطع فيها سماعها، أو تكون مدتها طويلة، لذا فكر القائمون على تطبيق المحادثات الأشهر في إطلاق ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى رسائل مكتوبة، في خاصية جديدة تؤكد التقدم الكبير في تقنيات «واتساب».

وأعلن موقع «WABetaInfo» التقني، أن آخر إصدار تجريبي من «واتساب» لهواتف آيفون ونظام «iOS»، ستتم إضافة هذه الخاصية لهم، لتسمح بتحويل الرسالة الصوتية إلى نص مكتوب، حيث يمكن للمستخدمين قراءة محتوى الرسالة الصوتية على هيئة رسالة نصية عادية.

الميزة الجديدة تقتصر على لغات معينة

الرسالة النصية سيتم تحميل معالجتها على الجهاز فقط، ولن يتم تحميلها على خوادم «واتساب»، لأن الرسالة الصوتية تحمل خصوصية أصحابها، والميزة الجديدة لن تلغي الخصوصية، وستواجه الخاصية بعض العقبات، بحسب ما أكده الخبراء، فلن يستطيع التطبيق قراءة رسالة صوتية وتحويلها لنص، إذا كانت منطوقة بلغة غير مسجلة على قواعد البيانات الخاصة بالتطبيق.

ولم يحدد «واتساب» ميعاد تطبيق هذه الميزة الجديدة على هواتف «أندرويد»، لكن هذه الميزة متوفرة في تطبيق «تليجرام» المنافس لـ«واتساب»، حيث يمكن تحويل الفيديوهات والرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة، وهي ميزة لمشتركي «تليجرام بريميوم» فقط، ولكن «واتساب» سيتيح هذه الميزة لجميع المستخدمين.

ميزة جديدة في واتساب موجودة بـ«تليجرام»

كان تطبيق «واتساب» منذ أيام، أعلن عن توفير ميزة جديدة متوفرة من سنوات في «تليجرام»، وهي ميزة الرسائل المثبتة، حيث تتيح للمستخدمين سهولة تصدير الرسائل المهمة، عن طريق تثبيتها أعلى المحادثة، وتفيد الجروبات الكبيرة، ليتمكن أصحابها من وضع القواعد اللازمة.