ضبط مسجل خطر وزوجته غسلا 24 مليون جنيه في تجارة المخدرات بالقاهرة

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أحد الأشخاص وزوجته لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.

وحسب بيان الداخلية، فقد حاول المتهمون غسل الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق قيامهما بشراء (الوحدات السكنية – السيارات والدراجات النارية - المشغولات الذهبية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الأموال بقيمة 24 مليون جنيه.