ضبط شخص سرق شقة سكنية بأسلوب التسلق في عابدين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم في عابدين، وبحوزته جهاز كمبيوتر محمول «لاب توب» مجهول المصدر.

وبمواجهته اعترف بسرقته من داخل شقة كائنة بدائرة القسم "بأسلوب التسلق" وكذا استيلائه على (خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالي - بطاقة رقم قومي - بطاقة ائتمانية - هاتف محمول- شاشة)، وإخفائه المسروقات بمحل ارتكاب الواقعة، وأنه كان في سبيله لتجهيز سيارة والعودة مرة أخرى لتحميل المسروقات، وتم بإرشاده ضبط باقي المسروقات.

أمكن التوصل للمجني عليه مالك الشقة، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.